CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAROMA «Vado a votare, anche se ormai i membri del Cda della Rai non contano più un piffero. Decide tutto il direttore generale». Lo dicono i tanti - tutti? - mentre si avviano dal proprio scranno alla base dell'emiciclo della Camera e del Senato per dare la propria preferenza ai quattro componenti di nomina parlamentare che stanno per insediarsi al Settimo Piano di Viale Mazzini. Ormai colorato di giallo-verde, anche se le pedine decisive - la possibile presidente della Rai, Giovanna Bianchi Clerici, di area leghista, e l'ancora...