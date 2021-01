LA GIORNATA

ROMA Una parte del gruppo pentastellato dei 56 contrari alla riforma del Mes già nei giorni scorsi aveva storto il naso: «Ma perché Conte deve incontrare i senatori Rossi e Causin e non noi di M5S?». Il malessere non era ancora tale da sbarrare la strada all'operazione-costruttori portata avanti dal premier, ma già si segnalava un malessere. Ieri le acque si sono agitate ancora di più. Dopo il blitz in Calabria contro la ndrangheta che ha coinvolto il segretario dell'Udc, M5S ha alzato il muro.

Prima Di Battista, poi Di Maio. Entrambi hanno picconato la trattativa che Conte stava portando avanti con i centristi. Perché, con gli affondi dei due portatori di voti M5S, ora è difficile che Binetti, Saccone e De Poli possano fare il salto in maggioranza. L'ultimo si era già tirato fuori da tempo, ottenendo una candidatura sicura dalla Lega in Veneto. I primi due ancora ieri erano a palazzo Madama a trattare, ma al massimo potrebbero aggregarsi in un secondo momento e comuqnue non saranno loro a fare il primo passo. I pontieri sono al lavoro. Alla Camera Tabacci e De Falco, al Senato Fantetti del Maie. Tutti pancia a terra per la costituzione dei gruppi salva-Conte per evitare che i rosso-gialli vadano sotto nelle Commissioni. Ma con un richiamo ben preciso che da giorni risuona nelle stanze di palazzo Chigi: «Il presidente del Consiglio deve metterci la faccia. Non può cavarsela con un rimpasto. Serve un nuovo governo e un nuovo progetto politico».

Cesa era stato vicinissimo a chiudere un'intesa con il premier. Spinto dalle gerarchie ecclesiastiche e dall'idea che potesse sul serio nascere una nuova area moderata, grazie anche all'offerta del presidente del Consiglio di una nuova legge elettorale di tipo proporzionale. Ora la mediazione si è complicata. E soprattutto dal Pd è partito l'ultimo avvertimento ai volenterosi»: «O vi fate avanti o si va a votare». Nessuna preclusione a parlare con Binetti ma per M5S i canali sono chiusi con Cesa. «Il Movimento mai potrà aprire un dialogo con soggetti condannati o indagati per mafia o reati gravi», detta Luigi Di Maio, «il consolidamento del governo non potrà mai avvenire a scapito della questione morale, dei valori che abbiamo sempre difeso». Parole che seguono a ruota quelle di Di Battista: «Con chi è sotto indagine per associazione a delinquere nell'ambito di un'inchiesta di ndrangheta non si parla. Punto. Si cerchino legittimamente i numeri in Parlamento tra chi non ha gravi indagini o condanne sulle spalle».

Fa rumore il silenzio degli altri ministri M5s ma è solo il segnale della difficoltà di costituire la quarta gamba che servirebbe per puntellare l'esecutivo. Una exit strategy è quella di depotenziare il voto di mercoledì sulla relazione dello stato di giustizia: il Guardasigilli potrebbe rimettersi all'Aula, evitare che il governo vada sotto. O si punterà sulle assenze dei moderati che guardano al presidente del Consiglio. Ma la partita è politica e ieri Renzi, facendo il suo ingresso nel palazzo di Montecitorio, gongolava: «Non hanno i numeri». Di fatto l'Udc rischia di scomparire, resta il forno con Forza Italia ma una parte di M5S comincia ad avere dubbi anche sulla possibilità di accogliere gli azzurri: «Non possiamo fare campagna acquisti alla Berlusconi. Conte ha lanciato un progetto politico e una parte del Pd si è voltata dall'altro lato. O si dice sì o c'è il voto», avverte un big pentastellato.

I gruppi sono spaccati, perché soprattutto alla Camera c'è la spinta per un Conte ter. E' stato lo stesso Cesa a dissipare i dubbi sulla tesi che il blitz eseguito su richiesta della procura antimafia di Catanzaro guidata da Gratteri sia stato compiuto ad arte: «Io sono sempre stato rispettoso della magistratura e lo sono anche ora: non credo a tempi sospetti», ha detto dopo aver rassegnato le dimissioni dalla segreteria, pur dicendosi totalmente estraneo ai fatti. E se nel centrodestra in un primo momento si pensava ad una mossa che potesse portare in dote al premier Conte perlomeno Saccone e Binetti grazie all'opera di Gratteri, considerato pure da diversi big un suggeritore del governo, la reazione M5S ha messo la parola fine a interpretazioni fuorvianti.

La notizia delle indagini a carico di Cesa ha destabilizzato chi ha in mano il dossier dei numeri al Senato. «Si può usare il simbolo dell'Udc o di un altro ma sempre i numeri dobbiamo trovare», sospirava ieri uno dei contiani. Ora si tornerà all'attacco sugli ex pentastellati ma soprattutto aumenterà il pressing sui forzisti. Il premier punta su di loro. Ha incontrato una decina di senatori e deputati azzurri.

