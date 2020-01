LA GIORNATA

ROMA Un assaggio col mezzo più rudimentale della guerra odierna, il mortaio, contro la zona verde di Baghdad, la più protetta, quella che comprende anche l'Ambasciata degli Stati Uniti in Iraq, e contro la base militare di Balad, che ospita truppe e diplomatici statunitensi. La spasmodica attesa della vendetta iraniana per l'uccisione con un drone Usa del comandante in capo della Forza Quds dei Guardiani della Rivoluzione, il popolarissimo (in Iran) Qassem Soleimani, comincia a registrare un inizio di offensiva.

Tre i militari feriti nella base a nord di Baghdad, per altrettanti colpi di mortaio caduti uno su una pista di atterraggio e due oltre la recinzione. Il bilancio è del comandante iracheno della base, Sahi Abd al Amri. Nessuna vittima, ma 5 i feriti nell'attacco alla Green Zone, e immediata la chiusura della strada che porta alla rappresentanza degli Stati Uniti.

Allarme nella zona che ospita sedi governative. Ma chiaramente non è questa la reazione temuta dagli americani. L'Iraq è una polveriera, con le forze di Paesi come Germania e Italia attivi nell'addestramento della polizia irachena, in un contesto già di per sé esplosivo con le diverse componenti sciite e sunnite che si confrontano da sempre. Le notizie del mattino su un'altra incursione americana che avrebbe avuto come bersaglio il capo delle Brigate sciite Imam Ali, Shubul al-Zaidi, la cui uccisione però viene smentita, hanno contribuito ad alzare ulteriormente la tensione.

Il raid aereo, stando a fonti iraniane, avrebbe invece colpito un convoglio medico di tre auto. Intanto le Brigate Hezbollah in Iraq, parte della galassia di sigle manovrate da Teheran fino all'altro giorno riconducibili alla leadership di Soleimani, hanno lanciato un monito alle forze irachene perché si «tengano lontane dalle basi USA almeno un chilometro» a partire da ieri sera. E le forze anti-Isis in Iraq sotto guida americana hanno annunciato che la portata delle operazioni sarà ridimensionata «per ragioni di sicurezza». Un funzionario della Difesa Usa ha detto che «saranno condotte limitate azioni contro lo Stato Islamico assieme ai nostri partner, laddove possano a loro volta sostenere i nostri sforzi».

In realtà, a Roma come in tutte le capitali europee la mossa di Donald Trump non è piaciuta neanche un po'. I leader europei (a partire dal francese Macron che ieri ha telefonato al presidente iracheno) anche ieri hanno silenziosamente fatto a gara nello smarcarsi da Washington. Qualcosa di profondo sembra essersi rotto nei rapporti tra Stati Uniti e Europa. Del fittissimo giro di telefonate fra le capitali europee e quelle medio-orientali ha preso atto il segretario di Stato Usa Mike Pompeo che non ha nascosto la sua irritazione e quella della Casa Bianca. «Francamente sono rimasto deluso dagli alleati europei - ha confessato in un'intervista a Fox News - non sono stati così d'aiuto come avremmo desiderato».

Gli Stati Uniti hanno comunque potenziato la sicurezza nelle basi della coalizione in Iraq. Lo stesso ha fatto la Nato, che per bocca di un portavoce ha fatto sapere che ha sospeso le missioni di addestramento in corso dall'ottobre 2018. Il Pentagono ha inviato un ulteriore scaglione di 2800 militari della divisione aerea di Fort Bragg in Kuwait. Altri 750 erano già partiti dopo le proteste di fine anno che avevano portato all'assedio dell'ambasciata USA a Baghdad.

La soglia di allerta delle truppe Usa è passata da Bravo a Charlie, che in gergo militare indica il secondo livello più alto, quello delle minacce di attacco terroristico. Un rappresentante Usa citato dalla Cnn fa sapere che gli americani non attaccheranno di nuovo, a meno che non siano a loro volta attaccati. Ma i piani di risposta a eventuali azioni iraniane sono già pronti.

Un commento su The Atlantic sottolinea che tra USA e Iran c'è da decenni una Twilight war, una guerra nella penombra, che adesso per la prima volta emerge in piena luce con un raid diretto americano, dopo che l'Iran ha sempre condotto i suoi attacchi a interessi statunitensi per interposta forza, la cosiddetta proxy war, evitando accuratamente di entrare in collisione aperta con una capacità militare enormemente superiore. Ma gli iraniani possono contare sull'appoggio, nella regione, di una miriade di formazioni guerrigliere dal Libano all'Iraq passando per lo Yemen.

