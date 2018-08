CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAROMA Un'altra giornata di stallo e polemiche, l'ottava, da quando i 190 migranti sono stati soccorsi in acque maltesi dalla nave Diciotti della Guardia costiera italiana. Ora, a bordo, sulla motovedetta attraccata al porto di Catania, sono rimasti in 150 e il Viminale non ha intenzione di dare il via libera allo sbarco finché non arriveranno proposte concrete a livello europeo. Una soluzione potrebbe arrivare nelle prossime ore, al vertice Ue convocato proprio per risolvere la situazione di stallo e a cui parteciperà anche un...