LA GIORNATAROMA «Sarò l'avvocato difensore degli italiani». Giuseppe Conte, l'avvocato indicato da M5S e Lega come possibile presidente del Consiglio, ha ricevuto ieri pomeriggio l'incarico da Sergio Mattarella. Dopo aver accettato con riserva - come è prassi - si è presentato per la prima volta agli italiani con un breve discorso, confermando la collocazione «europea e internazionale» del Paese. Dopo le preoccupazioni dell'Europa per la nascita di un esecutivo a trazione euroscettica e dopo le polemiche sul curriculum diffuso da Conte,...