LA GIORNATA

ROMA Quindici casi in Lombardiaoltre ai due in Veneto. Adesso sono diciassette le persone che hanno contratto il Coronavirus in Italia. Altri tre pazienti, due turisti cinesi e un ricercatore rientrato da Wuhan (e dichiarato guarito ieri) sono stati contagiati all'estero. E così l'Italia, quarto Paese in Europa, se si considera anche la Gran Bretagna, ad avere una trasmissione locale del Sars-CoV-2, diventa il primo per numero di malati.

Per il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie (Ecdc), il rischio di contagio locale rimane comunque basso, ma l'allarme cresce. E scattano anche le misure di protezione per gli operatori sanitari in prima linea. Undici comuni sono isolati. La preoccupazione riguarda la mancanza di strutture adeguate anche per la quarantena di persone che abbiano avuto contatti con chi è poi risultato positivo al test. Il ministero della Difesa ha reso disponibili 60 posti presso il comando dell'esercito di Milano e altri 130 nell'ex base del 50° Stormo a San Polo di Podenzano (Piacenza).

TRENI FERMI

Intanto ieri due treni sono stati bloccati in stazione. Uno a Milano, l'altro a Lecce. A bordo del convoglio fermato in Lombardia, e partito da Roma, viaggiava un uomo che aveva corso la maratona e condiviso lo spogliatoio con un trentottenne di Codogno, poi risultato positivo al test. Le misure di precauzione sono state attivate e tutti i passeggeri sono stati sottoposti al tampone. Sempre ieri, all'arrivo a Lecce, un treno partito da Roma è stato fermato in stazione per un caso sospetto denunciato da una passeggera. Tutti i viaggiatori sono stati bloccati a bordo, il piazzale della stazione è rimasto presidiato dalla polizia e alcuni agenti sono saliti a bordo. Il caso sospetto riguarda un ragazzo arrivato dalla Cina e già sottoposto ai controlli in aeroporto. Per i medici della Asl non avrebbe contratto il virus, ma sarà sottoposto a controlli per 15 giorni.

LA LOMBARDIA

In Lombardia sono cinque, finora, tra medici e infermieri, i contagiati sul lavoro, mentre per il medico di famiglia del trentottenne di Codogno, positivo al Coronavirus, si attendono i risultati dei test. Come misura contro il rischio di contagio la Federazione dei Medici di Famiglia ha deciso la procedura filtro del triage telefonico.

Mentre sono centinaia le persone che hanno avuto contatti diretti con i malati e sono adesso in attesa di conoscere i risultati dei test: circa 50mila cittadini in provincia di Lodi sono, di fatto, in quarantena in casa. Dieci comuni del Lodigiano sono isolati: chiusi scuole, uffici comunali e bar. Un'emergenza che riguarda circa 30mila persone.

I treni hanno cancellato le fermate. Tutti i positivi lombardi, ad eccezione di un uomo di 38 anni di Codogno, che ha anche trasmesso il virus alla moglie all'ottavo mese di gravidanza, dovrebbero essere trasferiti all'ospedale Sacco. E se i grandi eventi del calcio, del basket, del volley e di altre discipline per ora sono confermati, alcuni campionati hanno risentito dell'emergenza, nel calcio per quanto riguarda le serie minori e nella pallavolo, con la Fipav che ha fermato alcuni gironi di Lombardia ed Emilia di serie B.

L'IPOTESI

Come ha preso il virus? Al momento l'ipotesi prevalente è che possa esser stato contagiato durante una cena con un suo amico. Quest'ultimo, un italiano che lavora per la Maè di Fiorenzuola d'Arda, in provincia di Piacenza, è rientrato dalla Cina il 21 gennaio. Agli inizi di febbraio, tra l'1 e l'8, ha accusato dei sintomi influenzali e proprio in quei giorni ha incontrato il 38enne. L'uomo è però risultato negativo ai test, il che può significare solo due cose: o non è lui il portatore o ha avuto il virus, è guarito e ha sviluppato degli anticorpi. Lo diranno i risultati degli esami del sangue in corso allo Spallanzani. Quel che però è già certo è che dal 38enne il virus si è diffuso in almeno altre 13 persone: la moglie, un'insegnante che è in maternità e solo per questo non ha avuto contatti con gli studenti, un suo amico con cui corre abitualmente, 5 tra medici e sanitari e 3 pazienti dell'ospedale di Codogno. Gli ultimi tre positivi al momento in provincia di Lodi sono 3 anziani tra i 70 e gli 80 anni, clienti di un bar di Codogno: non hanno avuto alcun rapporto diretto con lui ma li hanno avuti con l'amico con cui corre, che è il figlio del titolare del bar. Sono tutti in condizione «serie» dicono i medici.

Val.Err.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

