ROMA Quattromila sedie distanziate, ma che saranno occupate solo per metà. E poi bandiere tricolore, e basta. Il centrodestra torna all'aria aperta, nell'impegnativa piazza del Popolo. Nella prima kermesse politica dell'era Covid. «Seduti, così evitiamo polemiche», dice Matteo Salvini prima che inizi la kermesse. D'altronde, il ricordo del mezzo passo falso del 2 Giugno (tra selfie e abbracci) è ancora vivo. Meglio non giocare con gli assembramenti. Qui il nemico non è il virus, ma il governo Conte. Da davanti all'enorme palco azzurro - Insieme per l'Italia del lavoro - parte l'assalto all'esecutivo. Obiettivo: spallata a settembre, firmato Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Tutti i leader esprimono solidarietà al Cavaliere, alla luce delle ultime rivelazioni sulla sua condanna. Salvini dice che è stato «eliminato in modo infame»; Tajani ricorda come sia stato «un plotone di esecuzione» ad averlo cacciato dal Senato. «Un pezzo di magistratura - attacca l'ex presidente del Parlamento europeo - vuole far passare a Salvini lo stesso che ha passato Berlusconi». Anche Meloni ricorda che Berlusconi «è stato perseguitato sino a farlo decadere». «Quanto deve durare? Serve una riforma della giustizia, basta, basta». Il leader della Lega dirà che si «fida» di Berlusconi. E che quindi non credo a possibili alchimie azzurre per nuovi governi. Il sole è impietoso, non è clima da pienone. «La risposta è stata quella che ci aspettavamo: tra il caldo, il fatto che siamo il 4 luglio, che si doveva mandare una mail, tra un po' ci facevano pagare il biglietto...», dirà la leader di FdI, la più applaudita dei tre.

«Basta con i no della Cgil e dei Cinque Stelle», attacca il segretario leghista, che invece saluta il nuovo segretario Uil e loda l'interventismo di Carlo Bonomi con un esplicito «benvenuta Confindustria». Ma si chiede anche libertà da ogni tipo di dittatura: «Loro - avverte Tajani - stanno con la Cina, noi con i ragazzi di Hong Kong, noi con il popolo venezuelano, loro con il regime di Maduro». Unità anche nel chiedere elezioni. Sempre Salvini: «L'unico piano B per l'Italia è dare la parola al popolo».

Meloni, molto scettica sulla reale volontà, o forse capacità, di Conte di intavolare un dialogo con le opposizioni, ironizza sui tanti decreti del governo: «Mi ricordano i sette nani. Hanno nomi bellissimi come rilancio, cura Italia, ma poi uno se li scorda». Poi, aggiunge: «Non vado a Palazzo Chigi per prendere un te con i pasticcini. Conte mi dovrebbe presentare proposte concrete da discutere, idee, se ce le hanno, ma forse non le hanno. La verità è che non hanno uno straccio di idee per la nazione». Quindi, il passaggio più applaudito: «Vinceremo le elezioni regionali e se rimarranno seduti sulle loro poltrone, vi chiameremo in piazza a ottobre e saremo due milioni. Adesso abbiamo fatto la manifestazione responsabile, ma in autunno voglio organizzare una manifestazione oceanica».

Chiusura sulla sfida per il Campidoglio. Attacca Salvini: «La Capitale di questo paese non può rimanere nella mente dei turisti per le buche, i bus bruciati, i rom e i topi e il degrado. Liberiamo Roma». Replica di Virginia Raggi: «Che faccia tosta: Abbi rispetto di Roma. La chiamavate ladrona e ora vorreste tornare a spolparla». Conclude la sindaca: «Lasciate pulita piazza del Popolo».

