LA GIORNATAROMA Quasi commoventi i cartelloni fai da te con battute ironiche e moniti semplici, che in piazza non si vedevano da tempo, che nessuno dopo i 10 anni vuol più fare. «Siamo il futuro che protesta», ed è tutto così spontaneo. In Italia e nel mondo. Ragazzi mobilitati nei Fridays for Future, il movimento ispirato dalla giovane Greta Thunberg, l'unico che poteva interessare tutti, dopo che la politica ha perso forza e coscienza. Oltre un milione in piazza in Italia, almeno 150mila a Roma, 180 città italiane coinvolte, 27 i Paesi...