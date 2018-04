CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATA ROMA Quando Davide Casaleggio è arrivato nella capitale per seguire la notte elettorale del 4 marzo si è precipitato in viale delle Belle Arti a visitare la mostra Looking forward (guardare oltre, ndr) sui 110 anni dell'Olivetti, alla Galleria nazionale. Oltre al legame affettivo (il padre lavorò all'Olivetti), c'è la stessa voglia di guardare avanti nel concept della seconda edizione di Sum, capire il futuro (il cui logo è ispirato proprio ai caratteri della Valentine in mostra a Roma), il meeting di Ivrea che si terrà...