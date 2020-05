LA GIORNATA

ROMA Poteva andare meglio la vita parlamentare in quewsto inizio di fase 2. E invece, è andata com'è andata ieri alla Camera e poi anche al Senato. Un deputato grillino, Riccardo Ricciardi, regista teatrale, duro dell'ala ortodossa di Fico, ha allestito a Montecitorio una sceneggiata brutta. Si avvia al centro dell'emiciclo per fare il suo discorso. E senza portare la mascherina, parte all'attacco contro la Lega. «Chi attacca Conte propone come modello la Lombardia. Lei, signor presidente del Consiglio, doveva fare come Giulio Gallera, l'assessore alla Sanità del Pirellone, che in conferenza stampa si presentava puntuale, e annunciava un ospedale per il quale hanno speso 21 milioni per 25 pazienti». E poi, fuori dall'aula: «Sono stati sperperati i soldi dei cittadini. Abbiamo visto com'è andato il famigerato modello della sanità lombarda iniziato con Formigoni: in questi anni hanno tagliato 25mila posti letto negli ospedali pubblici regalando soldi alle cliniche private». Il Carroccio è insorto. E s'è sfiorata la rissa a Montecitorio mentre, dal Senato, Salvini gridava: «I 5 stelle si sciacquino la bocca prima di parlare della sanità lombarda!». I deputati leghisti cominciano a gridare a Ricciardi - subito protetto dai suoi ma non da Conte: «Io non c'entro», dirà poi il premier - «buffone», «sciacallo», «mascalzone». Il presidente leghista del Copasir, Raffaele Volpi si alza e corre verso la presidenza, poi assesta una sonora manata sullo scranno di Fico: «Presidente così non si può!». E i suoi colleghi fanno gestacci, piegano i microfoni sugli scranni, e qualcuno lo rompono. Si dirigono al centro dell'emiciclo in protesta. Lo occupano. Fico sospende la seduta.

In Transatlantico, è una furia Giancarlo Giorgetti. Si cala la mascherina dal viso e sbotta: «Chiedono collaborazione alle opposizioni e poi vengono qui a prenderci per il c... sui morti? Ecco, prendersela coi morti anche no». Ovviamente ha ragione Giorgetti. E incalza subito dopo, incrociando il ministro Speranza: «Tira male, io ve lo dico, qui finisce male. Qualcuno deve metterli in riga questi pazzi dei grillini, coi morti che ci sono stati...». Speranza scuote il capo, e risponde: «Hai ragione Giancarlo, che ti devo dire? Hai proprio ragione».

IN CORTILE

La scena si sposta in cortile, con Fico attorniato dai leghisti. C'è Volpi che si scusa con il presidente per la manata sul banco («Io di solito sono istituzionale...») e racconta con le lacrime agli occhi: «Io sono di Brescia e ho perso tre amici». E c'è Giorgetti che ripete: «Non si può chiedere collaborazione alle opposizioni e poi venire in aula a provocarci sui morti». Quelli del Pd vorrebbero sparire per la vergogna. C'è chi commenta sconsolato: «Ha fatto più danni M5S oggi a Conte alla Camera, che Italia Viva ieri al Senato». Proprio così. Ma dal Blog delle stelle, il vertice M5S insiste nella polemica e prende le difese di Ricciardi: «Ha messo al suo posto il centrodestra. La verità fa male». Intanto, altro scontro, sempre alla Camera, è andato in scena tra la Boschi e la Meloni. La quale ha definito «un colpo di teatro le lacrime della Bellanova» della scorsa settimana. E la Boschi: «Da donna, non dovevi deriderla».

In Senato neppure vige la calma. «Qui c'è gente che ride, mentre a casa c'è gente che non ha il pane da mangiare...». E' Salvini a inveire contro la sinistra. E gli rispondono: «Ma stai zitto, buffone!». Il capo leghista sta attaccando Conte per le politiche economiche da fase 2. Dai banchi della maggioranza partono le proteste. E lui se la prende con qualche senatore M5S o Pd che ride: «Lei prima di ridere, porti rispetto a chi non ha una lira». La presidente Casellati interviene a mettere pace. Ma si annunciano tempi di guerra parlamentare sempre più aspra per la fase 2, per la fase 3 e anche per la 4.

Mario Ajello

