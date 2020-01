LA GIORNATA

ROMA Per il capo del governo di Tripoli la condizione per la tregua in Libia era una: il ritiro del generale Khalifa Haftar che, in serata, ha annunciato il «cessate il fuoco». Lo dice chiaramente il premier Fayez al Serraj durante l'incontro con il presidente del consiglio Giuseppe Conte, a Palazzo Chigi: «Accogliamo con piacere l'iniziativa di Russia e Turchia» ma solo a patto che Haftar si «ritiri». Un colloquio arrivato a distanza di tre giorni dal pasticcio diplomatico per l'accoglienza in pompa magna del generale, con il premier libico che aveva fatto dietrofront disertando l'incontro con Conte e facendo ritorno a Tripoli. Ieri Serraj ha deciso di accettare il nuovo invito e di tornare a Roma e in serata è stata proclamata la tregua. Di fronte alla richiesta di Conte di trovare una soluzione pacifica al conflitto libico, il capo del governo di Tripoli non ha nascosto il suo scetticismo: Haftar non sembrava disposto a collaborare. «Siamo sempre disponibili ad accogliere qualsiasi tipo di iniziativa possa andare nella direzione di una tregua - ha detto Serraj - ma la condizione è il ritiro della parte che attacca, che non sembra disponibile a ciò, perché ha un altro modus operandi». Ma in serata la situazione è cambiata: Ahmed Al Mismari, portavoce dell'Esercito nazionale libico del generale Haftar, ha annunciato in un video il cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte. «Una dura rappresaglia - ha affermato - verrà attuata contro chi non lo rispetterà».

IL MESSAGGIO

Conte ha parlato con Serraj anche del suo incontro con il generale, avvenuto mercoledì, chiarendo la posizione del nostro Paese: «Ho rappresentato con forza ad Haftar che l'Italia lavora per la pace» e gli ho espresso «tutta la mia costernazione per l'attacco all'accademia militare di Tripoli», ha assicurato. Mentre era in corso il colloquio a Palazzo Chigi, anche Vladimir Putin - che appoggia Haftar - ha lanciato un messaggio al generale dopo aver incontrato la cancelliera tedesca Angela Merkel: «Conto molto che a mezzanotte, come abbiamo esortato con Erdogan, le parti in contrasto cesseranno il fuoco e smetteranno le ostilità: poi vorremmo tenere con loro ulteriori consultazioni». E così è stato, almeno secondo gli annunci. Ma i dubbi sui passaggi successivi sono ancora tanti. Conte ha spiegato che l'Ue è «la massima garanzia che si possa offrire all'autonomia e all'indipendenza» della Libia, garanzia «di non rimettere le sorti future del popolo libico alla volontà di singoli attori». E in contatti con i leader degli altri paesi europei sono costanti.

Dopo l'incontro con Serraj, durato tre ore, infatti, il premier italiano ha chiamato il presidente francese Emmanuel Macron, ribadendo l'importanza fondamentale del «coordinamento europeo». È prevista anche una telefonata con la cancelliera. Anche perché ora diventa fondamentale la conferenza di Berlino: Merkel, da Mosca, ha assicurato che si terrà a breve. «Lunedì sarò in Turchia. Martedì in Egitto, ma ho già programmato colloqui telefonici con vari omologhi leader di governo di vari Paesi che sono coinvolti nello scenario libico - ha detto Conte alla fine del faccia a faccia - Voglio continuare a tessere questa tela che deve portarci a una soluzione pacifica». Una dichiarazione che serve per ribadire ancora una volta la posizione di Roma, definita dal premier «lineare e coerente», per mettere a tacere le polemiche scaturite dal pasticcio diplomatico e soprattutto per rassicurare il capo del governo di Tripoli.

IL CHIARIMENTO

Le parole di Conte sono state chiare: «L'Italia ha sempre lavorato per una soluzione politica, per contrastare l'opzione militare, ritenendo quella politica l'unica prospettiva che possa garantire al popolo libico benessere e prosperità. Non abbiamo altri obiettivi, non abbiamo agende nascoste». Un messaggio che Serraj sembra avere recepito. Tanto che il premier libico ha pubblicamente ringraziato l'Italia per «il ruolo in questo dossier».

Ma il discorso del premier italiano era pensato anche in chiave interna: è stato più volte sottolineato che sulla Libia il lavoro viene fatto in «costante coordinamento» con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. E proprio il capo della Farnesina aveva parlato di «invettive gratuite contro il Governo» per il presunto «scarso ruolo a livello internazionale dell'Italia». E in serata, dopo l'incontro a Palazzo Chigi, ha aggiunto: «Ora c'è chi si dovrà ricredere».

Michela Allegri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA