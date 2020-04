LA GIORNATA

ROMA Ora che si avvicina, anche se a piccoli passi, la fase 2, riesplode lo scontro tra governo e presidenti di Regione. Questa volta non solo leghisti, ma dell'intero centrodestra. Al ministro Francesco Boccia, che aveva annunciato una linea soft riguardo alle riaperture fai da te, il governatori di Lega, FdI e FI, rispondono con una lettera durissima indirizzata al presidente Sergio Mattarella e al premier Giuseppe Conte. Per chiedere maggiori poteri e di allentare subito il lockdown anche su base regionale, invocando il rispetto della Costituzione restituendo alle Regioni le loro competenze strappate dal governo a colpi di Dpcm. E per celebrare le elezioni regionali quanto prima. Il presidente, la reazione del Colle, si è sempre speso per i buoni rapporti tra Stato e Regioni, ma senza mai entrare nel merito delle singole richieste.

Una nube di proteste, insomma, anticipa l'informativa che il capo del governo farà stamane in Parlamento. Conte puntellerà la sua contro-offensiva su un pilastro: la legittimità della sua strategia. Strategia che trova appunto, in queste ore, la sponda prudente del Quirinale.

Durante la videoconferenza durata ben quattro ore con le Regioni, Boccia ha spiegato che impugnare le ordinanze regionali sarebbe stata solo un'extrema ratio: «Se verranno emanate ordinanze non coerenti» con il piano nazionale, «invierò una diffida, una lettera con una scheda indicando le parti incoerenti e la richiesta di rimuoverle se vi fosse un allentamento delle misure. Se le ordinanze non verranno ritirate, sarò costretto a ricorrere all'impugnativa al Tar o alla Consulta». Poi Boccia ha illustrato l'approccio soft: «Per arrivare a una soluzione condivisa ha più senso la lettera che vi indica le violazioni dell'ordinanza rispetto alla tutela della salute. E solo se queste violazioni non verranno modificate, la lettera si trasformerà in diffida. Non impugnerò subito, ma con grande spirito di collaborazione solleciterò un confronto preventivo».

Cautela e garbo inutili. Poco dopo la fine del vertice, i governatori di centrodestra hanno messo nero su bianco la lettera dal titolo: «Più competenze alle Regioni nella Fase 2». Mentre la Calabria dispone da oggi l'apertura di bar e ristoranti all'aperto, in aperta sfida al dpcm del governo.

«La Fase 1 dell'emergenza Covid», hanno scritto i dodici governatori più uno, «ha visto un accentramento dei poteri normativi in capo al governo, secondo lo schema decreto-legge più Dpcm attuativi che ha posto problemi di compatibilità con la Costituzione, sia con riferimento al coinvolgimento parlamentare, sia con riferimento al rispetto delle competenze regionali. Tale accentramento è stato comunque responsabilmente accettato dalle Regioni a causa dell'assoluta emergenza, ma il protrarsi anche nell'attuale fase di superamento della stretta emergenza di risposte eccezionali, date rigidamente con atti del presidente del Consiglio sprovvisti di forza di legge, potrebbe portare alla luce criticità anche notevoli circa la tenuta di un impianto giuridico».

Ebbene, ora che parte la fase 2, i governatori di centrodestra giudicano «essenziale tornare progressivamente a un più pieno rispetto dell'assetto costituzionale e del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni», chiedendo «una normalizzazione dell'emergenza, che consenta un ritorno agli equilibri democratici previsti dalla Costituzione. E che porti, da un lato, a svolgere quanto prima le elezioni nelle Regioni e, dall'altro, a riconsegnare alle Regioni le competenze provvisoriamente avocate al livello centrale». Con «regolamentazioni differenziate» su base regionale in ragione della situazione epidemiologica di ogni territorio.

«Come ha recentemente detto il presidente della Corte costituzionale», prosegue la lettera, «non si può affermare che esista un diritto speciale per i tempi eccezionali». Perciò i governatori chiedono che «le prescrizioni concrete poste dal governo dovranno lasciare uno spazio di regolazione alle Regioni, per adattare le previsioni alle specifiche condizioni dei territori».

E ciò che sta più a cuore ai presidenti di Regione di centrodestra, è l'aspetto economico: «Con il protrarsi delle chiusure delle attività produttive il quadro è destinato a peggiorare drasticamente e i consumi rischiano un crollo generalizzato. Pertanto ci attendiamo che il governo recepisca da subito le istanze delle diverse categorie produttive, in quanto prolungare il lockdown significa continuare a non produrre, con l'effetto che molte imprese finiranno per non essere in grado di pagare gli stipendi del prossimo mese: è chiaro che la salute è il primo e imprescindibile obiettivo, ma non può essere l'unico e bisogna assolutamente evitare che la gravissima crisi economica in atto diventi irreversibile, con catastrofiche conseguenze sociali». Dunque i dodici governatori sollecitano la «necessaria flessibilità capace di riconoscere alle Regioni, laddove la situazione epidemiologica risulti migliorata, la possibilità di applicare nei loro territori regole meno stringenti di quelle previste a livello nazionale». E invocano «la facoltà di calibrare le aperture delle varie attività produttive, non in base ai codici Ateco, ma alla capacità effettiva di rispettare e far rispettare le misure già previste dal Dpcm del 26 aprile e dai protocolli di sicurezza aziendali».

