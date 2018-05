CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATA ROMA Oggi o al massimo domani si saprà con certezza se nascerà un governo M5S-Lega. Alle 20.30 di ieri sera alla trattativa è arrivata la non belligeranza, poco benevola in realtà, di Silvio Berlusconi con un lungo comunicato nel quale il leader di Forza Italia sottolinea che non darà la fiducia al nuovo esecutivo ma che non lo bloccherà volendo mantenere l'alleanza di centro-destra.Ma resta l'incertezza sul risultato della trattativa fra Matteo Salvini e Luigi Di Maio che ieri mattina si sono visti per otto minuti e che...