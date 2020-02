LA GIORNATA

ROMA «Non bisogna cedere al panico, grande fiducia nell'Italia e nelle misure messe in campo per fermare il contagio» assicura il responsabile per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Hans Kluge. E dall'Oms arriva un altro dato importante: «Il numero di nuovi casi segnalati al di fuori della Cina ha superato per la prima volta il numero di nuovi contagi all'interno del Paese». In Italia l'aumento del totale dei positivi rilevati ieri è rallentato. Ed è stato registrato un solo morto (rispetto ai 12 totali nel nostro Paese registrati da quando è iniziata l'emergenza) riconducibile al coronavirus: è un uomo di 70 anni ricoverato in terapia intensiva nell'ospedale di Parma con patologie respiratorie pregresse e proveniente dal Lodigiano.

INDAGINI

Infine, ieri sera il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo intervento in Parlamento, ha spiegato: «I primi riscontri evidenziano che in Italia si sono sviluppati due focolai, che inizialmente sembravano distinti, ma che poi si sono dimostrati connessi, uno in Lombardia, più vasto, e un altro puntiforme in un piccolo comune del Veneto. L'Italia è più forte del coronavirus, non è il momento dei localismi». In totale i casi di contagiati indicati dalla Protezione civile sono 400, che diventano però 398 se si sottraggono i due finti positivi del Piemonte (rimbalza anche un'altra cifra, 424, ma conteggia annunci arrivati successivamente dalle Regioni). Qualcuno aveva ipotizzato di comunicare solo i casi confermati dalle verifiche dell'Istituto superiore della Sanità, 190, che necessitano di più tempo rispetto alle Asl, ma si è preferita la linea della massima trasparenza. Anche la turista cinese ricoverata allo Spallanzani, così come il marito, non è più positiva al Covid-19; a Piacenza una mamma contagiata ha partorito un bimbo che è invece negativo al coronavirus. Ma cosa è successo in Lombardia? In serata il governatore, Attilio Fontana, ha annunciato indossando la mascherina in una diretta Facebook: «Una mia stretta collaboratrice è risultata positiva al coronavirus. Si tratta di una persona con cui lavoro costantemente, che io stimo tantissimo, una persona bravissima. Anch'io ora mi sono sottoposto al test, è negativo ma resto in auto isolamento».

SEGNALAZIONI

Emergono nuove segnalazioni anche in regioni lontane dalla zona rossa: due casi sospetti a Napoli, che però sembrano riconducibili al Nord Italia, così come quello annunciato dal governatore della Puglia, Michele Emiliano; tre nel Riminese che gravitavano in una trattoria di Cattolica (Romagna ed Emilia raggiungono quota 47) a cui si aggiunge un pesarese legato a quel gruppo (in totale nelle Marche 3 positivi). Tre i contagiati in Sicilia. Però, per avere un'analisi corretta, bisogna valutare un altro numero: dei 398, quelli ricoverati sono solo 128 e di questi sono 36 i gravi, perché in Terapia intensiva.

In Europa stanno emergendo possibili focolai non riconducibili all'Italia e questo dimostra che non sarà semplice rallentare la diffusione del coronavirus. In Francia un insegnante di 60 anni è morto a Parigi all'ospedale La Pitié-Salpétrière. Si sta indagando per ricostruire il percorso del docente originario dell'Oise. In Spagna c'è il primo caso che non ha relazioni con il nostro paese: nell'Hospital Virgen del Rocío di Siviglia è stato ricoverato un uomo di 62 anni che non ha mai viaggiato all'estero. «Siamo all'inizio di un'epidemia di coronavirus», ha detto in Germania il ministro Jens Spahn, dopo la conferma di nuovi contagi. E mentre la Cina mette in quarantena i propri cittadini che tornano da un viaggio all'estero, sulla rivista Science and Nature alcuni esperti concordano che ormai la pandemia non si può fermare. Ieri una delegazione dell'Organizzazione mondiale della sanità e delle Ecdc (Centro europeo per il controllo delle malattie) ha incontrato a Roma il ministro Speranza. Il responsabile per l'Europa dell'Oms, Hans Kluge: «Il tasso di mortalità per l'influenza normale è leggermente inferiore a quello del nuovo coronavirus, che è pari a circa il 2 per cento. La finestra di tempo che abbiamo per evitare che l'epidemia diventi una pandemia è ancora aperta, ma si sta chiudendo». Servirà un anno e mezzo per un vaccino. «Non bisogna cedere al panico, bisogna fidarsi pienamente di quello che sta facendo il ministero della Salute in Italia, in collaborazione con la Protezione Civile». «Ciò che è accaduto in Italia sarebbe potuto accadere ovunque» ha spiegato la direttrice di Ecdc, Andrea Ammon.

Mauro Evangelisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA