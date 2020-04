LA GIORNATA

ROMA Nel giorno in cui il Piemonte fa segnare un record nei suoi nuovi contagi raggiungendo quota 879 (su 5 mila tamponi) contro i 539 dell'altro ieri (con 4 mila tamponi) si allunga la lista delle Regioni che parlano di riaprire. Cosa e quando riaprire non è chiaro. Ma soprattutto non è chiaro come, visto che il virus non rispetterebbe certo il confine amministrativo fra Piemonte e Lombardia, regione che ieri ha fatto registrare quasi 1.000 nuovi contagiati.

Comunque questa è la cifra offerta ieri dalla gestione regionalista di una pandemia mondiale. Fatto sta che al presidente della Lombardia in pressing per una riapertura ora si aggiungono anche quelli di Piemonte e Sicilia mentre quello del Lazio (Nicola Zingaretti che è anche segretario del Pd) frena e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, arriva a dire che «Salvini ordina e Regione Lombardia esegue».

Battibecchi politici a parte le mosse delle regioni del Nord (e della Sicilia) hanno provocato una forte irritazione sia nel governo che nella squadra di esperti chiamati a definire le linee della Fase Due coordinati (da Londra) dall'ex amministratore delegato di Vodafone Vittorio Colao. Irritati anche i medici che stanno gestendo l'epidemia e che proprio ieri, per bocca del professor Silvio Brusaferro presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, hanno ribadito l'assoluta necessità di evitare una ripresa dell'epidemia.

Preoccupatissimi anche i sindacati che hanno chiesto un nuovo incontro al premier Giuseppe Conte per essere coinvolti nella preparazione della Fase 2, invocando una «regia nazionale» sulla sicurezza dei lavoratori e il rispetto alla lettera del protocollo siglato a metà marzo, da accompagnare con «sostegni legislativi».

Una delle ipotesi di riapertura alla quale la task force di Colao sta lavorando, spiega Fabrizio Starace, psichiatra del Consiglio superiore di sanità e componente della task force, è quella di aperture differenziate tenendo conto delle caratteristiche dei vari territori.

Ma la sua è l'unica voce tecnica che si leva in una giornata in cui era attesa una nuova riunione degli esperti.

Certo, ci si è divisi in vari sottogruppi e alcuni compiti sarebbero stati assegnati anche a singoli componenti, ma una plenaria era attesa nel pomeriggio e invece è stata rinviata. Colao avrebbe comunque intensificato i contatti con il comitato scientifico e con il commissario Domenico Arcuri. I temi sul tavolo sono tantissimi. Innanzitutto il fabbisogno di mascherine che se diventassero obbligatorie dovrebbero essere disponibili in decine di milioni di pezzi al giorno.

Arcuri e Colao avrebbero discusso anche di metodi di tracciamento attraverso app anti-contagio che, ha detto poi Arcuri in tv, sarà volontaria e sperimentata in «alcune regioni pilota», mentre i test sierologici sul campione di 150mila persone saranno avviati da inizio maggio. Nel week end comunque dovrebbe tenersi una riunione per allineare tutte le posizioni sulla fine del lock down.

