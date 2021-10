Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA GIORNATAROMA Mentre gli impegni sui vaccini ai Paesi più poveri del mondo vengono presi da tutti e Venti i leader riuniti alla Nuvola dell'Eur e la global tax alla fine piace a tutti, gli obiettivi sul clima devono fare i conti con le fortissime resistenze di Cina e India.Mario Draghi apre la prima giornata dei lavori lanciando un appello al multilateralismo che indica come «unica strada possibile» per affrontare sfide globali come la...