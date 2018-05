CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATA ROMA «Maledetti terroristi». Mani nei capelli e un filo di voce, lo smarrimento dell'anziana signora è l'istantanea più nitida della mattina di paura vissuta ieri in via del Tritone, centro storico di Roma, a due passi dai palazzi della politica. Ore 10,25: un boato, le fiamme e tanto fumo. L'incubo dell'Isis è però durato pochi minuti: a causare gli attimi di terrore, il ferimento di una donna che è fuggita dal proprio negozio per evitare l'incendio che avanzava nel suo locale e tanti danni, è stato un autobus dell'Atac,...