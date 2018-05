CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATA ROMA Luigi Di Maio è sicuro di averle tentate tutte. Ha detto per la prima volta pubblicamente che rinuncia a presiedere un esecutivo che comunque vuole formare con Matteo Salvini scegliendo con lui un premier terzo, un profilo condiviso che possa rappresentare il M5S e la Lega. Lo ha detto alla trasmissione di Lucia Annunziata «Mezz'ora in più» dove ha rilanciato anche tre temi cardine per mettere in piedi il suo governo gialloverde: reddito di cittadinanza, abolizione della legge Fornero e una legge anticorruzione. Musica per...