CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAROMA Luigi Di Maio assicura dagli studi tv di Porta a Porta di essere in piena sintonia con la Lega sull'immigrazione e di non avere quello che definisce ironicamente «il complesso di Salvini». Ma al di là delle dichiarazioni distensive che arrivano in serata dal capo politico, nella war room pentastellata ieri è scattata l'ora della controffensiva. «Non ci faremo asfaltare dal Carroccio, è arrivato il momento di partire in contropiede». Venti di giorni di governo a marchio leghista sono stati fin troppi, è l'analisi che...