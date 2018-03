CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATA ROMA Luigi Di Maio agita lo spettro delle urne, approfitta del tutto sommato normale, ma pericoloso per lui, stallo post voto, e ricomincia la campagna elettorale inseguendo i sondaggi che lo danno in crescita. Ieri ha incontrato lo stato maggiore di Confcommercio, che prima delle elezioni non gli aveva steso i tappeti rossi che ha srotolato ieri (non lo aveva voluto proprio incontrare), e poi nel tardo pomeriggio ha ricevuto la telefonata di Matteo Salvini. L'ultimo contatto pubblico era stato a una trasmissione televisiva dove il...