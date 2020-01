LA GIORNATA

ROMA La vacanza agognata che si trasforma nel peggiore degli incubi, la tappa romana con tanto di visita al Colosseo e alla Fontana di Trevi che svanisce man mano che gli annunci dell'altoparlante avvisano che «per motivi sanitari nessuno scenderà, e nessuno salirà, della nave». Lo spettro del Coronavirus sale a bordo della Costa Smeralda insieme ai seimila passeggeri e ai 1500 membri dell'equipaggio salpati da Barcellona per una crociera nel Mediterraneo. Attraccato nel porto di Civitavecchia, il gigante del mare nuovo di zecca si trasforma all'improvviso in una prigione a 5 stelle, all'interno ci sono 750 cittadini provenienti dal colosso asiatico. Colpa della febbre che ha assalito nella notte una donna di 54 anni, originaria di Macao, che è in viaggio con il marito. Alle otto di ieri mattina il medico di bordo l'ha visitata e ha attivato il protocollo internazionale previsto nei casi di influenza sospetta. Anche se i coniugi arrivano da una città della Cina ben lontana dal focolaio di Wuhan, la precauzione è d'obbligo, fanno sapere le autorità sanitarie e portuali.

L'AVVENTURA

Ai piedi della Costa restano in fila le navette degli NCC e i pullman con le guide che erano pronti ad accogliere gli escursionisti, ma resta appiedato anche un migliaio di passeggeri che avrebbe dovuto imbarcarsi proprio a Roma e iniziare la propria avventura. Un'avventura, appunto. La Costa aveva già saltato la tappa a Marsiglia per uno sciopero in Francia, poi a Barcellona il forte vento aveva guastato la visita. Alle 11,30 i medici della Asl 4 con una equipe del pronto soccorso dell'ospedale San Paolo salgono, accompagnati dalla Capitaneria di Porto, per effettuare i prelievi di rito. La coppia cinese è isolata in una stanza sanitaria ad hoc. I campioni vengono repertati e inviati su un mezzo speciale all'Istituto per le malattie infettive Spallanzani di Roma, centro di riferimento nazionale. «Faremo di tutto per avere una risposta nel più breve tempo possibile - spiega il direttore Giuseppe Ippolito - capiamo i disagi di chi è bloccato». Le analisi in laboratorio proseguono a tempo di record. Di norma ci vogliono almeno 24 ore.

LA PEC

Un primo esito parziale arriva intono alle 14, quando l'autorità sanitaria marittima, su input del Ministero della Salute che sul caso Civitavecchia ha allertato la task-force dedicata al virus inviando un proprio emissario, dà il via libera per potere fare scendere i 1143 passeggeri che a Roma avrebbero dovuto terminare il loro viaggio. Ma alle 14,20 dal Comune di Civitavecchia parte una perentoria pec a firma del sindaco Stefano Tedesco: «Chiedo di confermare la negata autorizzazione allo sbarco/imbarco di alcuno fin quando tutti gli accertamenti sanitari svolti e in atto non abbiano avuto una risposta che escluda categoricamente pericoli per la salute pubblica dei cittadini». L'iter subisce una impasse.

LA RABBIA

Sulla Costa i crocieristi in uscita vengono radunati nella sala teatrale, i loro bagagli sbarcati. Ma le procedure non vanno avanti. Alle 17.50 l'annuncio di rientrare nelle cabine, segno che passeranno la notte sulla nave. Troppo tardi, comunque, per farli scendere, in molti hanno già perso coincidenze con aerei e treni. Troppo tardi, ormai, per imbarcare anche gli altri. Alle 19 la comunicazione è ufficiale: chi è rimasto a terra verrà alloggiato in alberghi romani, con un rimborso di 75 euro a persona. Vengono distribuiti dei pasti mentre si scatena il putiferio. C'è chi non vuole più partire. Alle 20 lo spettro del Coronavirus si volatilizza, dallo Spallanzani rendono noto l'esito definitivo: negativo. Ore di dubbi e timori che hanno fatto crollare il titolo della Carnival, colosso di riferimento della Costa, che a Londra ha chiuso in ribasso del 5%, dopo aver toccato in corso di giornata cali anche a due cifre. Intanto Msc Crociere non ospiterà sulle proprie navi «chiunque abbia viaggiato o visitato la Cina continentale negli ultimi 30 giorni».

Alessia Marani

