LA GIORNATA ROMA «La riforma del fondo europeo ESM non introduce «in nessun modo la necessità di ristrutturare preventivamente il debito per accedere al sostegno finanziario». Le parole del ministro del Tesoro, Roberto Gualtiero, intendono porre fine alla tempesta in un bicchier d'acqua che si è scatenata nei giorni scorsi.«Effettivamente - spiega Gualtieri - all'inizio del negoziato alcuni paesi lo avevano chiesto ma anche grazie alla ferma posizione assunta dall'Italia, queste posizioni sono state respinte». Insomma, taglia corto...