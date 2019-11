CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATA ROMA La plastic tax. I fondi per la scuola. Gli incentivi ai pagamenti elettronici. E pure l'allarme del settore dei giochi che lancia un sos perché «all'ennesimo aumento» del prelievo fiscale rischia di «morire di tasse». Arriva la prova del Parlamento per manovra e decreto fiscale collegato, e non si placano dentro e fuori dalla maggioranza le polemiche sulle tasse mentre Palazzo Chigi prova a tenere aperta la porta del dialogo con i sindacati.Per gettare acqua sul fuoco il governo tende una mano ai produttori di plastica...