LA GIORNATA

ROMA La pandemia in Italia avanza a folate. La settimana scorsa siamo passati, quasi all'improvviso, da una media di 1.700-1.800 casi al giorno a 2.500-2.800. Ieri c'è stato un altro balzo significativo: 3.678, il numero più alto dal 17 aprile. Attenzione, fare paragoni con la situazione di allora, in pieno lockdown, è fuorviante: quel giorno in Italia c'erano 25.786 pazienti Covid ricoverati in ospedale e 2.812 in terapia intensiva, oggi sono rispettivamente 3.782 e 337, vale a dire un ottavo. Ancora: il 17 aprile furono eseguiti solo 65mila tamponi, ieri siamo arrivati al numero record di 125mila; il 17 aprile si contarono in un giorno 575 morti per Covid, ieri 31. Sintesi: allora vedevamo solo la punta dell'iceberg, i positivi reali erano molti di più. Ma questo non significa che la situazione attuale sia rassicurante. Anzi.

DIFESA

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha detto al congresso nazionale della Fimmg (la federazione dei medici di medicina generale): «Lavoriamo giorno e notte per evitare un nuovo lockdown nazionale. Ogni giorno valutiamo il quadro epidemiologico e sappiamo che ogni lockdown ha un costo, ma i risultati che ci saranno tra due, tre o quattro settimane non sono scritti nel cielo. Nessuno ha certezza su quello che avverrà, dipende molto dai comportamenti delle persone, per questo il lavaggio delle mani, la distanza sociale e l'uso delle mascherine sono la chiave per abbattere questo virus». Sintesi: se non vogliamo il lockdown (che nel governo non escludono più con la nettezza di qualche giorno fa), dobbiamo fare tutti attenzione. E collaborare, perché basta guardare gli esempi di Madrid e Parigi per comprendere che dobbiamo difenderci.

Ciò che deve preoccupare oggi è la tendenza, soprattutto perché, gradualmente, inizia ad assomigliare - sia pure in formato ridotto - a quella della Francia e della Spagna. Per capirlo non bisogna limitarsi ai confronti giornalieri, poco significativi, ma privilegiare quelli settimanali. Bene, negli ultimi sette giorni in Italia abbiamo avuto 19.019 nuovi infetti, la settimana precedente erano stati 12.324, significa che c'è stata un'accelerazione: la velocità di crescita è aumentata del 54 per cento e non va bene. In parallelo, corrono anche gli altri indicatori: nell'ultima settimana ci sono stati 57 nuovi ricoveri per Covid in terapia intensiva e 735 negli altri reparti; nei sette giorni precedenti quei numeri erano più bassi, rispettivamente 36 e 390. Significa che siamo alla saturazione degli ospedali? No, anche se alcune regioni come la Campania destano preoccupazione, però bisogna sempre vigilare sulla tendenza, perché gli interventi vanno messi in campo prima che sia troppo tardi, prima che la valanga vada fuori controllo. Per essere più chiari: oggi il numero dei ricoveri è sostenibile, ma se la crescita continua a questi ritmi i problemi arriveranno, tenendo conto che il tasso di occupazione delle terapie intensive fa scattare l'allarme quando arriva al 30 per cento (in Italia operativi ci sono oltre 7.000 posti, ma teniamo conto che non esistono solo pazienti Covid).

RISVOLTI

Va tutto male? No, perché su 62.576 persone attualmente positive in Italia, solo il 6,5 per cento necessita di ricovero, dunque la stragrande maggioranza non ha sintomi o ne ha leggeri. Anche ieri ci sono stati 1.204 guariti, il totale ora è di 235.303. Inoltre, l'incremento dei tamponi giustifica il numero alto di casi positivi trovati, anche se pure su questo bisogna essere prudenti: se si va a vedere il numero specifico di casi testati, si scopre che la percentuale dei positivi è del 4 per cento, troppo alta, visto che una settimana fa eravamo al 3,1. Va anche detto che in alcune regioni ci sono migliaia di persone testate con gli antigenici - i tamponi rapidi - che però non rientrano nel conto totale dei 125mila tamponi molecolari. Di sicuro, bisognerebbe fare comunque molti più tamponi, potenziare il sistema, tanto che il Comitato tecnico scientifico sta spingendo perché si raggiunga almeno quota 200mila al giorno, operazione non semplice. Quali sono le regioni che spaventano di più? Non tanto Lombardia, Veneto e Lazio, che hanno sì molti positivi in 24 ore (rispettivamente 520 su 21.569 tamponi, 375 su 15.164 e 357 su 11.908) ma su un numero importante di test, ma la Campania che ha il record di nuovi contagi (544) su appena 7.504 tamponi.

Mauro Evangelisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

