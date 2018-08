CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAROMA La Lega vuole l'abrogazione della legge Mancino, che punisce la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico. Ma dagli alleati M5s al resto della politica è un fuoco di fila contro il ministro della famiglia Lorenzo Fontana che ieri, in un post su Facebook, ha attaccato la legge dall'ex ministro dell'Interno che «in questi anni strani si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loro razzismo anti-italiano». I fatti degli ultimi giorni, spiega...