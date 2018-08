CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAROMA «La Lega faccia dimettere Foa e indichi una donna. La Bianchi Clerici va benissimo», dicono da FI. «Non se ne parla, noi andiamo avanti, il Cda è nel pieno delle funzioni», rispondono dal partito di via Bellerio. Lo scontro sulla Rai nel centrodestra ha raggiunto l'apice. Ieri si è consumata la rottura. Il partito azzurro, al pari di Pd e Leu, non ha partecipato al voto in Commissione Vigilanza. Da qui la bocciatura del giornalista italo-svizzero indicato come presidente Rai: 22 sì - maggioranza e Fdi - quando il quorum...