LA GIORNATA ROMA La frase che conquista la scena è la seguente: «Non sarà un governo contro ma un governo per modernizzare il Paese. Realizzerò un governo nel segno della novità». A nove giorni da discorso contro Salvini del 20 agosto in Senato Giuseppe Conte si riprende la scena politica con un intervento programmatico pesante. La novità - ma fino a un certo punto - è che il premier incaricato seppellisce il sovranismo riportando il timone della nave Italia verso Bruxelles. Ma non solo. La svolta dell'avvocato del popolo è netta e...