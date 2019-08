CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAROMA La discontinuità sono io, sembra dire Giuseppe Conte. Anche se aggiunge: vengono prima i programmi riformatori, poi le persone. La verità è che per la futura alleanza rosso-gialla già si sta cercando un premier terzo, anche se con una mossa tattica il Partito democratico proporrà come premier Roberto Fico. Il presidente della Camera, dalla spiaggia di San Felice Circeo, si è limitato a commentare: «Io premier? Amo il mio ruolo, mi piacerebbe mantenerlo». La trattativa si è arenata su Conte ma non finirà con Conte....