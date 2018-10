CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATA ROMA La cifra della giornata offerta ieri dai leader di Lega e 5Stelle è chiarissima: avanti come panzer verso il deficit al 2,4%. «Lo spread? Ce lo mangiamo a colazione», ha scandito da Genova Matteo Salvini. «I mercati? Tifano per un Paese che va bene, mentre sono i partiti d'opposizione e i giornali a tifare per lo spread», rincara la dose dai social Luigi Di Maio.Posizioni nette e, almeno stando alle parole, inflessibili. Tanto che nel pomeriggio un esponente dei 5Stelle, Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri,...