LA GIORNATAROMA L'ultimo attacco contro il virologo riminese Roberto Burioni plana sui banchi del Senato a voto ancora in corso. Mentre palazzo Madama approvava ad ampia maggioranza il Milleproroghe, incluso l'emendamento che rinvia di un anno l'obbligo di certificazione vaccinale per l'accesso a nidi e materne, il medico è finito vittima di un fotomontaggio che riprende una notissima immagine di Aldo Moro durante la prigionia: Burioni appare imbavagliato (Moro non lo era) davanti ad una bandiera delle Brigate rosse, con la scritta «attento...