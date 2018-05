LA GIORNATA ROMA L'asse Di Maio-Salvini a una svolta decisiva: i due si dividono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAROMA L'asse Di Maio-Salvini a una svolta decisiva: i due si dividono sulla soluzione della crisi. Se il capo pentastellato sembra pronto a sacrificare Paolo Savona ministro dell'Economia sull'altare di una riapertura della trattativa che porti al governo giallo-verde, il segretario della Lega non ha alcuna di fare marcia indietro. Per il leader leghista la casella del Tesoro non è in discussione: tocca al tecnico già bocciato da Sergio Mattarella. L'aut aut del capo del Carroccio è chiaro: o c'è Savona o si vota.LA STRATEGIAI...