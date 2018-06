CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAROMA L'annuncio a sorpresa da parte del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, arriva a metà pomeriggio: la nave Aquarius di Sos Mediterranee, con a bordo personale di Msf, non è autorizzata all'attracco in nessun porto italiano, dice. Ma le decisioni del governo sul destino dell'imbarcazione umanitaria sono oggetto di continui «aggiustamenti», se non di un braccio di ferro interno al governo che però tutti negano. In serata, ancora in acque maltesi, l'imbarcazione viene affiancata da una motovedetta della Guardia costiera...