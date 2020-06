LA GIORNATA

ROMA Il centrodestra torna in piazza per chiedere al governo subito il taglio delle tasse e aiuti a chi non ce la fa travolto dalla crisi economica post virus. Ma si accalca, tra le polemiche, nel centro di Roma, rompendo il clima di unità nazionale auspicato dal Capo dello Stato. E se il premier Giuseppe Conte, sulla scia del messaggio del Colle, chiede di rendere omaggio al due giugno unendo le forze per la ripartenza, l'opposizione respinge al mittente ogni appello, attribuendo al premier le responsabilità di una situazione incerta. Intanto è bufera sugli attacchi al Colle dai gilet arancioni e soprattutto per gli insulti, sia pur isolati, registrati ai margini della manifestazione del centrodestra. Attacchi subito stigmatizzati dai presidenti delle Camere, Casellati e Fico. E da cui Giorgia Meloni e Matteo Salvini prendono radicalmente le distanze: «Apprendo degli insulti vergognosi rivolti da un manifestante al Presidente della Repubblica. Parole offensive che FdI - sottolinea Meloni - condanna senza se e senza ma, che non condividiamo in nessun modo e dalle quali prendiamo fermamente le distanze». Netto anche il leader leghista: «Chi ha offeso il presidente Mattarella, e con lui tutte le vittime di mafia, si deve solo vergognare, non rappresenta l'Italia e gli italiani». Ma è polemica anche sulla folla incontrollata di via del Corso.

PROVA GENERALE

Quella che doveva essere una iniziativa simbolica del centrodestra, una semplice prova generale della manifestazione di massa del 4 luglio, è diventata un mini corteo nel cuore della Capitale, con slogan, servizio d'ordine, attacchi a Conte e soprattutto tanta, tantissima calca. Il programma della vigilia prevedeva un rapido flash mob, non più di mezz'ora, con i tre leader davanti al lungo tricolore di 500 metri e appena 300 presenti, 100 persone per ogni forza politica, con le bandiere in mano, ben distanziati. Le cose, invece, sono andate in maniera molto diversa, facendo scoppiare la bufera, alimentata anche da un video che ha registrato alcuni saluti romani e uno scambio di battute tra due militanti, in cui uno insulta Mattarella dicendo che «la mafia ha ucciso il fratello sbagliato».

La Lega, al netto degli insulti al Colle (immediatamente censurati dai leader), fa sapere che la giornata è stata un successo, bollando come ridicola la polemica sulla folla. Anche Meloni ricorda che «anche le manifestazioni del 25 aprile non erano in sicurezza». «Il problema per la Lega sono i milioni di lavoratori italiani senza cassa integrazione, senza stipendio, senza lavoro e senza speranza, non la gente che manifesta liberamente ed educatamente in piazza», chiosa a sera Salvini. Durissima invece la reazione della maggioranza. «Questa manifestazione - attacca Anna Macina (M5S) - è un'offesa alla Repubblica e a tutti gli italiani che sulla propria pelle hanno subito le conseguenze della pandemia». «Insulti al presidente della Repubblica - attacca Vito Crimi (M5s) - offese al premier, assembramenti, saluti fascisti. Non era facile, ma sono riusciti a macchiare questo 2 giugno così delicato». Offese che il presidente della Camera definisce «inaccettabili». «Salvini e Meloni - rincara la dose Matteo Orfini (Pd) commentando l'assembramento di piazza del Popolo - sono degli irresponsabili, che per quattro selfie e qualche like rischiano di vanificare gli sforzi che tutti gli italiani hanno fatto in questi mesi». Cosa che provoca imbarazzo anche tra i dirigenti di Forza Italia, presenti ma piuttosto defilati.

Diodato Pirone

