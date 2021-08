Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA GIORNATAROMA Il bilancio non è definitivo: 60 morti e almeno 140 feriti, anche bambini tra le vittime. Anche perché in serata, secondo alcuni testimoni, arriva una nuova forte esplosione a Kabul. La strage all'aeroporto, annunciata già dal giorno precedente, va in scena alle 17.30 ora locale, quando un kamikaze si fa esplodere nei pressi del Gate Abbey dell'aeroporto internazionale, dove sono di stanza le forze statunitensi e...