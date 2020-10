LA GIORNATA

ROMA Ieri è toccato a Roma: cassonetti bruciati, bombe carta, molotov, fumogeni, in 250 circa tra ultrà ed estrema destra di Forza nuova: anime nere della protesta, chiamate a raccolta con un tamtam sui social, per questo autunno che si annuncia sempre più caldo. Il decreto ristoro è stato votato, ma il livello di tensione resta molto alto, con la tifoseria estrema che - in assenza di uno stadio e di partite dove esercitare violenze e teppismo - sceglie le piazze per tenersi in esercizio.

A Roma, dopo i disordini scoppiati lunedì a Milano e Torino, sono arrivati un gruppo di estremisti, con felpe nere, cappucci calati e mascherine sul viso. Armati di bombe carta e fuochi d'artificio, infiltrati a margine di una manifestazione pacifica contro l'ultimo decreto del governo, usata ad hoc per conquistare il presidio a piazza del Popolo. E una volta dentro è scoppiato l'inferno. Un'azione pianificata a tavolino, spiegano gli investigatori. Mezz'ora di guerriglia che ha mandato in tilt il cuore della città. Ma dopo le cariche di polizia e carabinieri, dalle finestre dei palazzi si sono levati gli insulti dei residenti ai teppisti in fuga che si sono ritirati lasciando dietro di loro la desolazione, tra le strade di piazza Risorgimento. Dodici, tra ultrà e militanti di Forza Nuova, sono stati fermati.

In questi giorni, i professionisti del disordine si sono uniti dal Nord al Sud, con una regia comune che si è mischiata alle proteste dei lavoratori in nero ormai senza reddito; della criminalità organizzata che vede alcune piazze di spaccio e di furti off limits; e anche dei centri sociali, più attendisti in questa fase, ma sempre pronti a spaccare vetrine e a sfasciare bancomat. Il livello di allerta è elevatissimo, anche il Quirinale sta mostrando preoccupazione. E la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, di ritorno dal Colle, dove si è svolto il Consiglio supremo di Difesa, ha indetto per questa mattina un Comitato per l'ordine e la sicurezza.

I DANNEGGIAMENTI

Tra gli agitatori, che hanno lasciato il segno due sere fa a Milano e a Torino, per la prima volta si sono affacciati giovanissimi nord africani delle nostre banlieu. Hanno depredato negozi di lusso, distrutto vetri, e tutto quello che si trovavano davanti, con l'unico obiettivo di destabilizzare. Niente a che vedere con chi ha tentato di manifestare pacificamente il proprio dissenso rispetto alle regole imposte dal nuovo Dpcm. Alla fine sono stati arrestati in dieci a Torino e quattro denunciati. Mentre 28 persone sono state accompagnate in Questura a Milano. Di queste, tredici sono minorenni, una decina straniere. La linea del Viminale è quella della massima fermezza. E nel Nord Est, il popolo delle partire Iva, e a Napoli i manifestanti pacifici hanno applaudito le forze dell'ordine.

Sui danneggiamenti avvenuti due sere fa, le procure di Torino e di Roma ritengono che esista una regia comune, con un collegamento tra gruppi ultrà di tutta Italia. Nel capoluogo piemontese, infatti, tra i partecipanti agli scontri di piazza Castello, in prima fila c'erano alcuni volti noti del mondo della tifoseria, rappresentanti delle frange estreme delle curve di Juventus e Torino, nemici sugli spalti, complici nella distruzione.

I movimenti che agitano le città sono monitorati dall'intelligence. La certezza è che le proteste non finiranno qui, tanto che il capo della Polizia Franco Gabrielli, conferma in una circolare inviata a prefetti e questori che, in vista delle manifestazioni previste per i prossimi giorni, «non si escludono da parte di gruppi estremisti, ovvero di categorie di facinorosi, tentativi di strumentalizzazione della protesta che potrebbero orientare il malumore dei settori economici maggiormente colpiti verso forme più incisive e violente di contestazione». Gabrielli parla di «momento delicato», chiede alle autorità di pubblica sicurezza di dare il massimo impulso all'attività informativa per intercettare «i segnali di disagio sociale», e di monitorare con attenzione «le aree di dissenso che già nella prima fase dell'epidemia si sono evidenziate». Chiede anche di mettere in campo un «immediato potenziamento dell'attività di controllo del territorio» e «misure di vigilanza a protezione degli obiettivi e dei siti che saranno considerati esposti a rischio».

Nel documento il capo della Polizia ribadisce quale deve essere l'atteggiamento delle forze dell'ordine. «L'azione - scrive - dovrà essere sempre improntata a criteri di proporzionalità in una prospettiva di bilanciamento tra il diritto di manifestare, l'esigenza di salvaguardia della salute collettiva e la necessità di contrastare con rigore gli atti di violenza».

Cristiana Mangani

Riccardo Tagliapietra

