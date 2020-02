LA GIORNATA

ROMA I cinquantasei italiani rimpatriati ieri da Wuhan, epicentro della diffusione del coronavirus, si trovano ora in isolamento alla Cecchignola. Sono monitorati dai medici militari, possono stare assieme tra di loro, passano le ore al telefono, su internet, leggendo libri e chiacchierando. Forse, valutate le loro condizioni, presto potranno accedere al campo di calcetto e di basket. Insomma nelle previsioni più ottimali la loro permanenza di quattordici giorni nella città militare - tanto potrebbe durare il periodo di incubazione dell'influenza che sta terrorizzando il mondo - alla fine dovrebbe somigliare più a una sorta di anomalo soggiorno in un residence, che un incubo. Due settimane da archiviare come una specie di grande fratello sanitario.

I NUMERI

Se i cinquantasei di Wuhan sono rientrati - ma un diciassettenne con la febbre alta è dovuto rimanere in Cina, bloccato in aeroporto e trasferito in un ospedale locale - nel resto del colosso asiatico sono rimasti, si stima, almeno altri cinquecento connazionali che dovrebbero rimpatriare. Per loro non sono previsti altri voli speciali, poiché non provengono dalle zone a rischio di Wuhan e Hubei. Se i voli di linea diretti con l'Italia sono bloccati, per loro una via di fuga potrebbe essere rappresentata dai collegamenti indiretti, quelli che prevedono uno o più scali, passando per Dubai, per esempio. «Mia figlia Chiara - dice Luigi Cravotta, di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani - si trova a Qingdso vicino Pechino, e non sono riuscito a trovare voli alternativi, non so come fare per farla tornare a casa». C'è poi chi, invece, è rimasto volontariamente a Wuhan, un'ottantina di persone. Non ci sono, invece, restrizioni per i voli cargo, dal momento che le autorità sanitarie non ravvedono pericoli di trasmissione del virus attraverso le merci.

IL VERTICE

A sera il premier Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza riuniscono un vertice a palazzo Chigi con i capigruppo di maggioranza e opposizione. All'appello rispondono tutti, ma Matteo Salvini manda solo due parlamentari semplici. La riunione, cui partecipa anche il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, è aperta dalla relazione di Conte. Il premier, appena stato in visita all'ospedale Spallanzani, spiega la decisione di decretare lo stato di emergenza sanitaria: «Abbiamo seguito il principio di massima precauzione e quindi di protezione alta e posso dire che il rischio è sotto controllo. È però giusto analizzare gli impatti economici e sociali della scelta di bloccare i voli per la Cina e non nascondo preoccupazione per i gesti contro cittadini cinesi e per l'impatto economico sulle attività commerciali cinesi in Italia. Comunque adottiamo misure anche per gli arrivi con scali intermedi, mentre non ci sono i presupposti per bloccare Schengen».

Prende poi la parola Speranza. La partenza è un appello: «Il Paese sia unito davanti a questa sfida non ci possono essere divisioni». Il passo successivo è integrare la relazione di Conte: «Il governo ha scelto fin dall'inizio un approccio prudenziale. Il 30 gennaio l'Oms ha imposto lo stato di emergenza globale e conseguentemente Italia ha chiuso voli con la Cina e dichiarato stato di emergenza. La situazione è sotto controllo ma seria. La mortalità è del 2.2% contro il 9% della Sars: il coronavirus non è un virus killer». Ancora: «Secondo la fotografia odierna della situazione compiuta dall'Oms, la diffusione è in crescita solo in alcune aree dalla Cina. In Europa si sono registrati ad oggi 21 casi, per un totale di 183». Il ministro della Salute ai capigruppo tiene a precisare che «il coronavirus non si diffonde con merci» e che l'Italia ha «ampliato i controlli sanitari in tutti gli aeroporti con scanner termici o comunque controlli della temperatura per i passeggeri in arrivo dai voli non nazionali. Anche nei porti marittimi è stato aumentato il livello di attenzione». Segue rassicurazione: «Ho appena svolto una teleconferenza con i ministri salute del G7 e posso dire che Stati uniti e Italia sono i Paesi che hanno adottato le misure maggiore precauzione». Borrelli, invece, si limita a far sapere che «non ci sono problemi di cinesi rimasti in Italia». Il summit si chiude con Conte che annuncia una task force di ministri (sollecitata da FI e Fdi) «per fronteggiare l'emergenza economica prodotta dalla chiusura dei voli» per le imprese italiane del turismo e quelle che esportano in Cina: «Quando avremo completato la ricognizione», è la promessa del premier, «potremo adottare le misure di sostegno ai settori più colpiti».

Alberto Gentili

Alessia Marani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA