LA GIORNATAROMA Ha aperto male e ha chiuso ancora peggio: di fronte a un governo che si è sciolto al sole sui palchi montati in spiaggia dallo staff del vicepremier Salvini, e all'attesa per il giudizio di Fitch, piazza Affari ha reagito con un tonfo del Ftse Mib del 2,48%, 15 miliardi di capitalizzazione bruciati in un solo giorno e lo spread Btp/Bund in volata di quasi trenta punti (ha chiuso a 238 punti rispetto ai 209 di giovedì, dopo aver toccato anche i 241). Un venerdì decisamente nero. In serata però è arrivata una piccola...