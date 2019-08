CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATA ROMA Giuseppe Conte si avvia al bis come premier. Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio ieri hanno comunicato a Sergio Mattarella che il Pd ha accettato la proposta del M5S di dare vita a un «Conte due». Il presidente della Repubblica ha convocato per le 9.30 Conte al Quirinale per conferirgli l'incarico di formare il nuovo governo. Ma il cammino si annuncia accidentato. Il premier uscente riceve il mandato di M5S e Pd senza che sia sciolto il nodo dei vicepremier, con un braccio di ferro durissimo tra il M5S che vorrebbe Di Maio e...