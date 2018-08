CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATA ROMA Era già chiaro nel pomeriggio di ieri che l'estenuante braccio di ferro sui migranti ospitati da cinque giorni sulla nave Diciotti nel porto di Catania si stava sbloccando. In serata la brusca accelerata su tutti i fronti. Da una parte la Procura di Trapani ha fatto sapere che ha indagato il ministro degli Interni Matteo Salvini per arresto illegale e che, come da legge, ha trasferito i suoi atti al Tribunale dei ministri. Dall'altra è arrivata la decisione dell'Albania che ha accettato di ospitare 20 profughi. In serata poi...