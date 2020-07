LA GIORNATA

ROMA È andata come tutti avevano capito che sarebbe andata. Matteo Salvini dovrà presentarsi davanti al tribunale dei ministri di Palermo, per «sequestro plurimo aggravato di persona», non avendo fatto sbarcare l'estate scorsa i 147 migranti della Open Arms sulle coste italiane. Il Senato ha votato per mandarlo a processo. Lui non ha dato la soddisfazione ai colleghi della maggioranza di mostrarsi distrutto, anzi: «Vado avanti a testa alta e con la coscienza pulita».

È stata insomma bocciata (con 149 No, 141 Sì e un astenuto) la relazione della Giunta per le immunità che chiedeva di non autorizzare il processo per l'ex ministro dell'Interno. A maggio la stessa giunta, infatti, votò No alla richiesta del Tribunale dei ministri di Palermo grazie all'astensione dei senatori di Italia Viva. «Contro di me festeggiano i Palamara, i vigliacchi, gli scafisti e chi ha preferito la poltrona alla dignità. Sono orgoglioso di aver difeso l'Italia: lo rifarei e lo rifarò».

Il partito di Matteo Renzi è stato determinante per l'ok all'autorizzazione a procedere. Il voto dei senatori di Italia Viva è stato in bilico fino al dibattito. A sciogliere i dubbi lo stesso Renzi intervenendo in aula: «Noi dobbiamo rispondere alla domanda non se Salvini ha commesso reati o no, o se fosse accompagnato da altri membri del governo. A questo risponde la magistratura. Ma se ci fu interesse pubblico. E per me l'interesse pubblico non c'è nel tenere un barcone lontano dalle coste».

IN AUTO

Salvini viene a sapere dell'esito del voto, mentre si trova in macchina, verso Milano Marittima, lo stesso luogo, il celebre Papeete, dove proprio l'anno scorso staccò la spina al governo di cui era vicepresidente del Consiglio oltre che ministro dell'Interno. Un segnale dal forte significato simbolico per dire che la Lega riparte da se stessa, dalla propria «comunità», consapevole di «stare nel giusto».

Uno dei primi a manifestargli solidarietà è stato Berlusconi, che di queste cose s'intende. E lo fa così: «Ancora una volta, l'uso politico della giustizia è l'arma con la quale la sinistra vuole liberarsi degli avversari». «È lo stesso metodo - ricorda l'ex premier - che hanno usato contro di me. Con 96 processi e 3636 udienze». Sulla stessa linea anche la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni: «Quando saltano le regole dello stato di diritto, nessuno è più al sicuro».

Lo scandalo Palamara, quello comprensivo delle chat in cui un magistrato dice che Salvini la deve pagare anche se non ha fatto nulla, e l'affaire Fontana in Lombardia - con lo smarcamento dei renziani dalla richiesta di Pd e M5S di dimissioni per il presidente del Pirellone - avrebbero potuto far convergere nello scrutinio in Senato i voti di Iv con quelli del centrodestra. Invece, no.

Alla fine Iv, cambiando idea rispetto al voto in Giunta, ha mandato a giudizio il segretario leghista. Renzi ha ammesso che l'altro Matteo «non agì per interesse pubblico» e quindi va processato. Tuttavia anche lui ha definito il rapporto magistrati-politica «l'elefante nella stanza», arrivando a chiedere che a settembre «maggioranza e opposizione si siedano intorno ad un tavolo e inizino a discutere del rapporto tra magistratura e politica». «Ma tanto - ha tagliato corto Salvini - Renzi ha la credibilità di una pianta grassa».

Il risultato è che la maggioranza esulta perché è stata compatta, M5S addirittura festeggia contro Salvini, mentre 7 renziani erano assenti dall'aula.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA