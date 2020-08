LA GIORNATA

ROMA Due anni esatti, l'anniversario di un disastro, di una giornata di dolore che ha travolto l'Italia intera. A Genova è il giorno del ricordo, dedicato alla commemorazione delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto del 2018. Per le celebrazioni è stata allestita un'area sotto le campate del nuovo ponte San Giorgio, inaugurato lo scorso 3 agosto. Presenti il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, la ministra dei Trasporti Paola De Micheli, il guardasigilli Alfonso Bonafede. La loro partecipazione è stata chiesta dal Comitato dei parenti delle vittime anche all'inaugurazione privata della Radura della memoria, con 43 alberi - ognuno di una specie diversa - in ricordo dei caduti. Una rappresentazione «dell'Italia che vuole rinascere - dice il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa - Il popolo genovese è stato duramente colpito ma ha saputo reagire senza piangersi addosso. Si è rimboccato le maniche ed è andato avanti».

L'INDAGINE

Intanto il colonnello della Guardia di finanza Ivan Bixio, comandante del I gruppo di Genova, ha annunciato che a fine settembre verranno consegnati ai magistrati i risultati delle indagini sul crollo. Nello stesso periodo verrà depositata ai pm anche la perizia sulle cause del collasso del viadotto, fondamentale per cristallizzerà eventuali responsabilità e chiudere l'inchiesta. Gli indagati, come noto, sono tanti, 71 in tutto: gli ex vertici di Aspi, di Spea, la società che faceva le manutenzioni, i funzionari del ministero dei Trasporti e i tecnici. Le accuse sono, a vario titolo, disastro colposo, omicidio colposo plurimo, attentato alla sicurezza del trasporti, falso. Secondo i pm Massimo Terrile e Walter Cotugno e il procuratore aggiunto Paolo D'Ovidio, la struttura era danneggiata e questa era una cosa risaputa da tempo, tanto che nel 2015 era stato approvato un progetto di restyling poi rinviato per tre anni.

