LA GIORNATAROMA Crolla l'impianto accusatorio della procura di Roma. La Cassazione annulla senza rinvio e mette la parola fine alla più importante inchiesta degli ultimi anni: Mafia Capitale non è mafia. La coppia Massimo Carminati, l'ex Nar, e Salvatore Buzzi, il ras delle cooperative, (il rosso e il nero) non erano i due boss al vertice di una cupola che governava il crimine romano, pilotando appalti e scambiando favori, come ricostruito in prima battuta dagli inquirenti. La decisione è arrivata dopo una lunga camera di consiglio, durata...