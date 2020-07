LA GIORNATA

ROMA Coronavirus, la pandemia non arretra di un passo, mentre in Europa torna l'ansia per l'improvvisa risalita di contagi in Spagna, dive ieri si sono contati 628 casi in un solo giorno. A farne le spese soprattutto le regioni della Catalogna e Aragona, tanto che a Barcellona il sindaco ha chiesto agli oltre 4 milioni di abitanti di muoversi solo per reali necessità, tanto che si sta pensando a un nuovo sistema di multe e restrizioni. Nel paese iberico numeri così alti di nuovi positivi non si registravano dai primi di maggio, poi i casi erano drasticamente calati, grazie agli effetti del lockdown. In questi giorni i media spagnoli riportano oltre 150 focolai attivi nel Paese e per questo, come sta avvenendo in Italia, sono scattati un potenziamento dei controlli alle frontiere e il blocco di numerosi Paesi extra-Schengen, inclusi Serbia e Montenegro.

LA PREOCCUPAZIONE

La preoccupazione per l'impennata di contagi spagnoli agita in particolare la vicina Francia, che sta valutando l'ipotesi di richiudere i confini con la Spagna se la situazione dovesse peggiorare. Ieri mattina, infatti, il primo ministro francese, Jean Castex, era in visita nella città di Prades, nel sud della Francia, vicino alla Catalogna e, rispondendo ai cronisti, non ha escluso un'eventuale nuova chiusura del confine, ma ha chiarito che si tratta di una «questione di cui dovremmo discutere con le autorità spagnole». Il confine tra i due paesi, che è rimasto sbarrato per tre mesi, è stato riaperto il 21 giugno.

LE MASCHERINE

Parigi intanto ha deciso di reintrodurre da lunedì l'obbligo di mascherina negli spazi chiusi aperti al pubblico - come banche, negozi, mercati - perché il tasso di infezione Rt nel Paese è risalito sopra l'unità ed è attualmente stimato a 1,20.

Dall'Iran invece si è alzata la voce del presidente, Hassan Rohani, che ha lanciato un dato allarmante: le stime dicono che 25 milioni di iraniani abbiano contratto il coronavirus dall'inizio dell'epidemia, che ha già fatto 14mila vittime. Un dato ben al di sopra dei 271.606 casi ufficiali registrati finora, mentre il numero dei ricoveri sarà presto «il doppio di quello che abbiamo visto negli ultimi 150 giorni» ha spiegato Rohani. La paura è che una seconda ondata di Covid-19, possa portare a 30-35 milioni in contagi. Per questo motivo Rohani ha chiuso per altri sette giorni le moschee e anche luoghi pubblici come ristoranti, palestre e musei.

L'EUROPA

Il ruolo dell'Europa per evitare una seconda ondata di pandemia è essenziale. Lo spiega uno studio dell'università di Southampton, nel Regno Unito, pubblicato sull'autorevole rivista Science. Per gli esperti è necessaria una risposta unica: «I Paesi europei devono coordinare la revoca delle misure di restrizione» adottate nel tentativo di ridurre la diffusione dei contagi. La parola d'ordine è sincronizzarsi. «Il nostro studio - spiega l'autore principale, Nick Ruktanonchai - indica che i tempi di ogni eventuale seconda ondata di Covid-19 in Europa dipendono dalle azioni di Paesi popolosi, ben collegati tra loro e che mantengono forti misure di contenimento. L'allentamento non coordinato delle misure di prevenzione può portare a epidemie secondarie molto prima, mentre il coordinamento può tradursi in probabilità molto più alte di eliminare tutti i casi locali». Lo studio indica anche che alcuni Paesi europei, più di altri, hanno un potenziale maggiore di generare una nuova ondata di contagi: Francia, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito. Non per tutti ci sono le stesse modalità: la Germania, per esempio, avrebbe più probabilità di accendere focolai nelle regioni limitrofe, mentre la diffusione del virus dalla Francia peserebbe negativamente sui principali centri di tutta Europa.

Lucilla Vazza

