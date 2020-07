LA GIORNATA

ROMA «Con 209 miliardi abbiamo la possibilità di far ripartire l'Italia e di cambiare volto al Paese». Giuseppe Conte, poco prima delle sei del mattino e dopo 92 ore di trattativa, festeggia l'accordo raggiunto a Bruxelles sul Recovery Fund. «Un evento storico, la più importante decisione dopo la moneta unica», conferma il commissario europeo Paolo Gentiloni.

Appena arrivato a Roma, il premier fa visita a Sergio Mattarella per riferire dell'intesa europea cui il capo dello Stato ha contribuito. E non poco. Tant'è, che dopo l'incontro Mattarella mette a verbale: «Apprezzamento e soddisfazione per l'importante esito del Consiglio Europeo, che rafforza il ruolo dell'Unione e contribuisce alla creazione di condizioni proficue perché l'Italia possa predisporre rapidamente un concreto ed efficace programma di interventi». Un'esigenza, quella della concretezza, che il capo dello Stato aveva già espresso a giugno.

Conte non si sottrae, è consapevole della «grande responsabilità» che ha davanti. Tant'è che afferma: «Ora dobbiamo correre, usare i soldi per investimenti, per riforme strutturali. Dobbiamo intraprendere il percorso di crescita economica e sviluppo sostenibile che stiamo perseguendo da anni senza raggiungerlo con efficacia».

OGGI IN PARLAMENTO

Il premier torna a Roma convinto di aver incassato una vittoria pesante. «Il governo è forte, ora si rafforza la sua azione», esulta e oggi andrà alle Camere per riferire e soprattutto celebrare «il successo impensabile» e il fatto di aver «difeso la dignità dell'Italia e il ruolo delle istituzioni europee». Promette che sull'uso dei fondi coinvolgerà le opposizioni. Rilancia l'incontro finora mai avvenuto per discutere il Piano di rilancio e ringrazia quegli esponenti del centrodestra che «hanno capito la posta in gioco», mettendo così a nudo i distinguo tra Silvio Berlusconi che promuove un «buon compromesso», Giorgia Meloni che ha «tifato Italia» ma ora dice che si poteva fare di più, e Matteo Salvini che evoca la troika, un «superMes», una «grossa fregatura». Il leghista è in difficoltà, commentano dalle fila di una maggioranza esultante.

Ma se Conte spera di avere sminato, con il risultato europeo, un Mes che dice non essere il suo «obiettivo», tra i giallorossi la calma è apparente, il Mes resta un tema e trapela già qualche dubbio sulla scelta del premier di annunciare una «task force operativa» per preparare il programma delle riforme. L'intervento europeo è di portata «storica» per l'Europa e per l'Italia, sottolinea il presidente del Consiglio. E annuncia investimenti strutturali e riforme per un Paese «più verde, più digitale, più innovativo, più sostenibile, più inclusivo».

Conte, che i suoi descrivono impegnato fino all'ultimo con il presidente francese Macron in una battaglia per non ridurre i fondi, porta a casa il 28% dell'intero pacchetto europeo: 81,4 miliardi di sussidi e 127,4 miliardi di prestiti. I fondi arriveranno nel 2021, ma il 10% dei sussidi (circa 8 miliardi), come spiega il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, potranno essere anticipati e finanziare progetti avviati da febbraio 2020.

Conte, assicurano i suoi, non aspetterà settembre, «si metterà subito al lavoro». Il primo atto sarà un nuovo scostamento di bilancio da circa 20 miliardi, per tamponare la crisi con nuova cassa integrazione, risorse per Comuni e scuola. E si metterà al lavoro con i suoi ministri che sono «una grande squadra». Ma sul medio termine la prova è difficile. Ad avere «visione, concretezza, efficacia» lo invita Nicola Zingaretti, che lo aveva accusato di troppi rinvii. «No all'assistenzialismo, sì agli investimenti», incalza Matteo Renzi. Vito Crimi parla di «risultato storico» e Luigi Di Maio rivendica di aver «creduto nel cambiamento dell'Europa». Ma i leader sono divisi, a partire dal Mes, che Iv e Pd spingono per utilizzare, mentre M5s respinge (complici anche le somme anticipate del Recovery fund).

Quanto alla task force per il piano di rilancio, annunciata prima da Gualtieri e poi da Conte, trapelano dubbi sia dal M5s, che vorrebbe veder coinvolti i suoi ministri, che da Pd, dove si parla di scelta non ancora discussa, e da Iv, che nega la necessità di «un'altra task force».

A.G.

