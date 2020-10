LA GIORNATA

ROMA Almeno due morti. È già terribile il bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpito il Nordovest allagando e devastando intere province. Regioni in ginocchio. Ponti crollati, tra cui quello che collegava Romagnano Sesia e Gattinara, scavalcando il fiume Sesia, in provincia di Vercelli. Tra lo sconcerto degli amministratori locali: il tratto di strada era infatti stato riaperto alle 12 di ieri ed era stata fatta una diretta Facebook dei due sindaci, Alessandro Carini di Romagnano e Daniele Baglione di Gattinara, proprio sopra il viadotto.

«Mai - ha scritto il sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani, postando l'immagine del ponte in frantumi - avrei pensato di vedere questo». Ed è crollato anche un secondo ponte, nel piacentino in Alta val Trebbia, sulla statale 45. Qui ogni weekend transitano in genere migliaia di moto perché la Val Trebbia, quando c'è bel tempo, è meta molto ambita per escursioni e amanti delle due ruote. «Un fatto grave su cui vanno chiarite le responsabilità», ha sottolineato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

Il Po, rilevato dal monitoraggio di Coldiretti sui livelli del fiume al Ponte della Becca a Pavia, si è gonfiato di quasi tre metri in 24 ore. In Valle d'Aosta un vigile del fuoco volontario è morto sulla strada statale nei presso di Arnad, schiacciato da un albero caduto a causa del maltempo. Era impegnato insieme ad altri colleghi a ripulire la strada dai detriti quando la pianta sradicata dal temporale lo ha travolto. E sempre nel Vercellese è stato trovato il secondo morto accertato di questo disastro: il corpo era a Borgosesia, in frazione Bettole, sul greto del Sesia in cui l'uomo era stato visto sparire a bordo della sua auto. Un amico con lui in macchina si è invece salvato.

IL VERSANTE FRANCESE

Solo a sera ritrovati 21 dei 22 dispersi, tutti nella zona di Limone Piemonte e in valle Roya, sul versante francese. Una comitiva di sei tedeschi è stata salvata dal rifugio in quota dove aveva cercato riparo. Proprio il Cuneese è sotto pressione da molte ore. «La situazione nel comune di Limone Piemonte è una catastrofe», ha confermato il sindaco Massimo Riberi, con «strade comunali interne che non esistono più». Il presidente Sergio Mattarella ha chiamato il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, per testimoniare vicinanza al territorio, e Cirio lo ha informato della situazione che mostra danni maggiori e più gravi di quelli causati dalla terribile alluvione del 1994.

«Sono in costante contatto con il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. Stiamo assicurando un monitoraggio continuo con particolare riguardo alla Valle D'Aosta, al Piemonte e alla Liguria. L'attenzione del governo è massima», ha aggiunto il premier Giuseppe Conte. Ma la situazione resta pesantissima. «Abbiamo intere frazioni isolate spiega il governatore Cirio con decine di famiglie sfollate, ponti distrutti dalla furia dell'acqua per l'intensissima pioggia del pomeriggio di ieri e della notte scorsa. In particolare, i danni più gravi li stiamo registrando lungo il Tanaro. Ho firmato una richiesta di stato di calamità insieme al presidente della Liguria Toti. In queste ore drammatiche mi ha anche chiamato il Capo dello Stato che non fa sentire nessuno solo nell'emergenza. Gli ho spiegato che abbiamo davvero bisogno di risorse per rimettere in piedi quanto è stato tolto dalla furia del maltempo. Risorse che serviranno ancora di più in questa delicata fase di ripresa nel post pandemia».

A Ormea, dove la provincia di Cuneo confina con la Liguria, gli oltre mille residenti della val Tanaro sono isolati da venerdì notte: mancano luce e acqua, metà delle frazioni sono isolate e i soccorritori non possono per ora arrivare. Frane sono state segnalate a Edolo e Malonno, con un tratto della ciclabile distrutto tra Sellero e Cedegolo e con l'Oglio che in alcuni tratti è esondato. A Brescia è stato scoperchiato il tendone della scuola calcio Pavoniana, nella bergamasca quattro strade provinciali sono state chiuse per frana a Brembilla, Olmo, Cassiglio e la Mezzoldo-San Marco. A queste si aggiunge la strada comunale a Vilminore. Ma è un bilancio parziale, in continua evoluzione.

Giacomo Nicola

