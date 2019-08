CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAROMA Alle 20 il capo dello Stato, Sergio Mattarella, spiega perché ci sarà un secondo giro di consultazioni, a partire da martedì: «La crisi va risolta all'insegna di decisioni chiare e in tempi brevi». O si trova un'alleanza, o si va al voto, si comprende dal ragionamento del presidente. Che aggiunge: «Nel corso delle consultazioni mi è stato comunicato da parte di alcuni partiti che sono state avviate iniziative per un'intesa in Parlamento per un nuovo governo e mi è stata avanzata la richiesta di avere il tempo di...