LA GIORNATAROMA All'indomani delle dimissioni di Giuseppe Conte, Pd e Movimento 5 Stelle sono meno distanti, mentre dai gruppi minori ci sono state aperture alla formazione di una nuova alleanza per evitare le elezioni anticipate.CONFRONTOIl giorno delle consultazioni comincia con la Direzione del Pd che affida al segretario Nicola Zingaretti il mandato a trattare per valutare se vi siano possibilità per un governo di legislatura. Fissa cinque punti programmatici: dalla manovra economica che eviti l'aumento dell'Iva alla lealtà all'Unione...