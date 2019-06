CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAROMA Al Quirinale, durante la festa in giardino, i padroni di casa fanno notare: «Il discorso del presidente Mattarella non è rivolto contro Salvini, ma è un richiamo a tutti quelli che in Europa creano divisioni, alzano muri, aizzano polemiche». Dunque non ha parlato di politica italiana Mattarella ieri, per il 2 giugno, ma anche l'Italia è parte dell'Europa.«Soltanto la via della collaborazione e del dialogo», è il messaggio del capo dello Stato, «permette di superare i contrasti e di promuovere il mutuo interesse nella...