PARIGI Nonostante il primo giorno di lockdown, una piccola folla silenziosa ha sostato quasi tutto il giorno ieri in una stradina del quartiere Gambetta a due passi dalla Promenade des Anglais, a Nizza. Al primo piano di un edificio basso, con le persiane verdi, abitava Simone Barreto Silva, con i suoi tre figli, i suoi amori, «la mia vita», scriveva sempre su facebook. A loro ha dedicato le sue ultime parole ieri, prima di morire in una tavola calda davanti alla basilica di Notre Dame de l'Assomption, dove andava quasi ogni giorno, anche solo per una preghiera, e dove Brahim Aissaoui l'ha massacrata a colpi di coltello, dopo aver sgozzato il sacrestano Vincent e un'altra donna di 60 anni. «La minaccia è dappertutto» ha sintetizzato ieri il ministro degli esteri Yves Le Drian. Sul territorio francese il livello è di massima allerta e il dispositivo militare Sentinelle - portato da 3 a 7mila uomini - è ormai incaricato di vigilare su tutti i luoghi di culto (in particolare le chiese, in questo fine settimana di Ognissanti) e sulle scuole, che riaprono lunedì dopo due settimane di vacanza. Si riprenderà con un omaggio in classe a Samuel Paty, il professore di storia decapitato per aver mostrato le caricature di Maometto ai suoi allievi. In un mese, tre attentati: il 25 settembre sotto l'ex redazione di Charlie (due feriti gravi), il 16 ottobre la morte del professor Paty, l'altro ieri la strage nella basilica di Nizza. A destra si alzano ormai voci che chiedono leggi speciali per fare la guerra all'islamo-fascismo, come lo ha definito il sindaco di Nizza Christian Estrosi.

L'INCHIESTA

Il Fronte nazionale ha rispolverato tutto l'arsenale anti-immigrazione, come pure la destra dei Républicains: Brahim Aissaoui è arrivato dall'Italia «24 o 48 ore» prima di colpire, nessun servizio ha potuto accendere i riflettori su di lui. In Tunisia - dove è nato, a Sfax, nel centro del paese - è stata aperta un'inchiesta. Aveva precedenti per droga e violenze. Il fratello Yassine ha detto di averlo sentito mercoledì al telefono, gli ha detto di essere arrivato in Francia «perché per trovare lavoro è meglio», ha inviato una foto dei gradini davanti alla basilica: «Dormirò qui» ha scritto.

Un solo contatto francese è stato identificato: un uomo di 47 anni messo in stato di fermo ma poi rilasciato ieri «perché senza alcuna relazione con l'attentato». Nonostante i messaggi di solidarietà dall'Europa e dagli Stati Uniti, grosse manifestazioni contro la Francia e Macron si sono svolte ieri dal Bangladesh al Pakistan ma anche a Beirut e a Gerusalemme, dove in un corteo palestinese sono stati bruciati ritratti del presidente francese, colpevole di voler difendere la libertà di espressione, compresa quella delle caricature. Una rivendicazione dell'attentato è arrivata da Tunisi, firmata da una non meglio identificata Al Mahdi su cui il governo tunisino sta indagando. Ma intanto a Nizza si piangono i morti, in un clima di choc che riporta al 14 luglio 2016 e alla strage sulla Promenade des Anglais. Si piange il sagrestano Vincent, si piange la sessantenne sgozzata vicino all'acquasantiera, si piange Simone. La donna, originaria di Salvador di Bahia, era in Francia da trent'anni. Lavorava con gli anziani, ma aveva appena finito un corso di formazione come cuoca: il suo sogno era aprire un ristorante brasiliano. «L'abbiamo vista attraversare la strada piena di sangue, l'abbiamo portata all'interno, parlava ancora, diceva che dentro la chiesa c'era qualcuno che stava ammazzando - ha raccontato Brahim Jelloule, gestore della tavola calda L'Unik - È morta un'ora e mezzo dopo, tra le braccia dei soccorritori, pensando ai figli. Io sono musulmano, conosco il Corano a memoria, e vi posso dire che chi ha fatto una cosa simile in nome dell'islam non è un essere umano».

Francesca Pierantozzi

