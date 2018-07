CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAOperazione «buddy dive». Immersione con l'aiuto di un compagno esperto. Il piano proposto al governo thailandese dalla Marina prevede che uno dei sub accompagni, lentamente e con la massima attenzione, uno dei ragazzi verso l'uscita. Con la pioggia intensa ai calciatori in trappola presto resteranno solo dieci metri quadrati di area sicura dentro la grotta di Tham Luang. E ieri sera, quando in Thailandia era passata da poco la mezzanotte, molti particolari hanno fatto ritenere che sia arrivato il via libera. A partire da una...